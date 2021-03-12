المشهد اليمني الأول

انتقد فضل ابوطالب عضو المكتب السياسي لانصار الله البيان الاوروبي الامريكي الصادر امس بشان اليمن مؤكدا بانه تجاهل 3 امور هامة.

انتقد فضل ابوطالب عضو المكتب السياسي لانصار الله البيان الاوروبي الامريكي الصادر امس بشان اليمن مؤكدا بانه تجاهل 3 امور هامة.

وقال ابو طالب في تغريدة على تويتر ان ‏البيان الأوربي الأمريكي أدان المواجهات في مارب، وتجاهل التصعيد العسكري للعدو في تعز.

واضاف ان البيان أدان الهجمات على السعودية، وتجاهل الغارات السعودية على اليمن فيما تحدث عن الأزمة الإنسانية في اليمن وتجاهل الحصار الخانق على الشعب منذ ست سنوات.

وكان البيان قد صدر عن حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.