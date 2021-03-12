المشهد اليمني الأول

أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام ، اليوم الجمعة، أن ما أسماه المبعوث الأمريكي بالمقترح لا جديد فيه ويمثل الرؤية السعودية والأممية منذ عام.. موضحا أن ما قدمه هو مؤامرة لوضع اليمن في مرحلة أخطر مما هو عليه الآن.

وقال رئيس الوفد الوطني في مداخلة له على قناة المسيرة ” أن يأتي مبعوث أمريكي ليقدم خطة أقل مما قدمها المبعوث الأممي فهذا غير مقبول” مؤكد أن ما لم يحصلوا عليه بالحرب والدمار لن يحصلوا عليه بالحوار.

وأوضح محمد عبدالسلام أن المقترح الأمريكي لا وقف فيه للحصار ولا وقف فيه لإطلاق النار بل التفافات شكلية تؤدي لعودة الحصار بشكل دبلوماسي.. مضيفا ان من الشروط المطروحة في المبادرة تحديد وجهات مطار صنعاء وإصدار التراخيص عبر تحالف العدوان وأن تكون الجوازات غير صادرة من صنعاء.

كما أكد عبدالسلام أنهم لو كانوا جادين لوقف العدوان والحصار لأعلنوا وقف الحرب والحصار بشكل جاد، وعندها سنرحب بهذه الخطوة.. موضحا أن العدوان والحصار لم يتوقفا ليوم واحد منذ 6 أعوام، فما هو المفهوم الأمريكي لإطلاق النار والحصار؟.

ولفت محمد عبدالسلام إلى أن تقديم الأمريكيون للشروط السعودية كمقترح لوقف الحرب أثبتوا مجددا أنهم يقفون خلف العدوان والحصار بشكل صريح.. مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تغيير حقيقي نحو إنهاء الحرب ورفع الحصار، وهذه الأمور بيد الطرف الآخر.

وتابع عبدالسلام” يريدون أن نستجيب بالحوار لما لم يحققوه بالحرب والحصار، وهذه الحقيقة يجب أن يدركها الجميع”.

وأشار محمد عبدالسلام إلى أن ما قاله المبعوث الأمريكي حول وصول المساعدات الإنسانية لليمن وعدم وصولها إلى مستحقيها سقطة كبيرة جدا.. مؤكدا في نفس الوقت أن السفن النفطية يشتريها تجار يمنيون بأموالهم وتحصل على تصريح أممي ويأتي تحالف العدوان ليمنعها من الوصول تعسفيا.

وقال عبد السلام ” قبلنا بكل الشروط التي اقترحتها الأطراف الأخرى لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعندما لم يجدوا أي حجة للاستمرار في الحصار قالوا إنها لا تصل إلى مستحقيها”.. مؤكدا أننا من يطلب توحيد الإيرادات في اليمن وصرف المرتبات، وهم يرفضون هذا الأمر، بل يريدون وضع الإيرادات تحت تصرف حساب خاص ومقفل يتحكمون به هم”.