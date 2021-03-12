المشهد اليمني الأول

أكد عضو الوفد الوطني عبدالملك العجري اليوم الجمعة، أن ما تقدم به المبعوث الأمريكي إلى اليمن من مقترحات لوقف إطلاق النار هي شروط السعودية التي لم نقبلها.

وقال العجري في تغريدة على حسابه بتويتر: “تحدث المبعوث الأمريكي كينغ عن تقديمه مقترحات لوقف إطلاق النار، مطالبا أنصار الله بالرد عليها، والحقيقة أن ما تقدم به هو شروط السعودية لوقف إطلاق النار”.

وأضاف أن على كينغ أن يدرك أن شروط السعودية لو كانت مقبولة كنا سنقبلها منها مباشرة ولا حاجة لمبعوث أمريكي إن كان سيتبنى الرواية السعودية.

وكان رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام قد أشار إلى أن ما قاله المبعوث الأمريكي حول وصول المساعدات الإنسانية لليمن وعدم وصولها إلى مستحقيها سقطة كبيرة جدا.. مؤكدا في نفس الوقت أن السفن النفطية يشتريها تجار يمنيون بأموالهم وتحصل على تصريح أممي ويأتي تحالف العدوان ليمنعها من الوصول تعسفيا.

وقال عبد السلام ” قبلنا بكل الشروط التي اقترحتها الأطراف الأخرى لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعندما لم يجدوا أي حجة للاستمرار في الحصار قالوا إنها لا تصل إلى مستحقيها”.. مؤكدا أننا من يطلب توحيد الإيرادات في اليمن وصرف المرتبات، وهم يرفضون هذا الأمر، بل يريدون وضع الإيرادات تحت تصرف حساب خاص ومقفل يتحكمون به هم”.