المشهد اليمني الأول

أضطرت أحدى سفن المشتقات النفطية المحتجزة من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي لأكثر من 10 أشهر، الى مغادرة منطقة الإحتجاز قبالة سواحل جيزان والعودة الى أدراجها.

وقال مصدر في شركة النفط اليمنية أن السفينة (بندنج فيكتوري) اضطرت الى مغادرة منطقة الاحتجاز بسبب تعرضها لسلسلة من الأعطال الناتجة عن بقائها في منطقة الاحتجاز لأكثر من 10 أشهر , مؤكداً أن عدد السفن المحتجزة حتى مساء الجمعة وصلت الى 13 سفينة نفطية .

ويواصل تحالف العدوان القرصنة البحرية واحتجاز سفـن المشتقات النفطية، ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة، رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة مما يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية بسبب توقف العديد من القطاعات الخدمية والحيوية خاصة المستشفيات والكهرباء والمياه وشاحنات نقل البضائع وكذا شاحنات نقل النفايات.