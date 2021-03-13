المشهد اليمني الأول

اكد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الاعلى ان اليمن مع السلام وقد تم تقديم مبادرات كثيرة لإيقاف العدوان والحصار.

واشار الحوثي ان من بينها مبادرات لوقف القصف المتبادل على اليمن والسعودية وأن يفك الحصار على اليمن وتوقف جميع المعارك في جميع الجبهات لكن الجانب الاخر هو من يرفض تلك المبادرات.

وكشف محمد على الحوثي في مقابلة مع شبكة CNN الامريكية عن تقديم خطة للسلام تحت عنوان رؤية الحل الشامل وتم اعلانها في وسائل الاعلام وتعاطت معها حتى قناة (السي إن إن).

وأكد أن هذه الرؤية مقترحات في الغالب ان السعودية موافقة عليها كما ابلغنا من السعوديين انفسهم.

وأكد الحوثي ان كل مافي الامر ان السعوديين اعترضوا على اشتراط صنعاء مرتبات عشر سنوات والتعويضات لا يمكن ان يتحملوها مشيرا إلى ان هذه النقطتين هي التي اعترض عليها السعوديون في الرؤية التي قدمناها للحل الشامل.

واضاف بانه لم يقدم حتى الان شيئ ليتم مناقشته .. مؤكدا ان صنعاء حاضرة للنقاش والحوار لكن على اساس ان تكون هناك معرفة لما هو حاصل.

وانتقد الحـوثي على الرئيس الامريكي بايدن ان يتحدث عن ممرات آمنة مشيرا إلى أنه كان قد تحدث عنها في 2016 أي بعد ست سنوات من الحرب ويريد الان ان يفتح ممرات آمنة ..

وتساءل محمد علي الحوثي : ألا يعلم الرئيس بايدن بان هناك ماساة في الشعب اليمني وأننا وصلنا إلى مرحلة المجاعة في الشعب اليمني و ان زيادة الاجراءات ضد الشعب اليمني إنما هو زيادة وصول الازمة الانسانية الاسوء عالميا إلى اقصى حد لها.