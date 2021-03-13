المشهد اليمني الأول

دولة ماتسمى كوسوفو والتي تعترف بحقوق المثليين والشواذ وبالقانون تعتبر اول دولة محسوبة على الاسلام ستفتتح سفارة لها بالقدس المُحتلة وتعترف بالقدس المُحتلة عاصمة للكيان الغاصب لفلسطين المحُتلة

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” الصهيونية اليوم السبت إن المراسم لافتتاح السفارة ستجري يوم الاثنين القادم بمشاركة عدد من الدبلوماسيين الكبار من كلا الجانبين.

ووقع الكيان العبري مع كوسوفو اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية مطلع فبراير الماضي في إطار مراسم رسمية أجريت بصورة افتراضية عن طريق تطبيق “زوم” وبحضور وزير الخارجية الصهيوني غابي أشكنازي ووزيرة خارجية كوسوفو ميليزا هاراديناغ، وقد تم رفع الستار عن لافتة السفارة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترفت رسميا في ديسمبر 2017، بالقدس المُحتلة عاصمة للكيان العبري ، وافتتحت السفارة الأمريكية في القدس في مايو 2018، بالتزامن مع الذكرى السبعين لما يعتبره الكيان “إعلان استقلالها”.

أما الدولة الثانية التي أعلنت نقل سفارتها إلى القدس فكانت غواتيمالا، بعد أمريكا.

ويأتي ذلك في ظل صمت مطبق من قبل من يدعون بانهم يمثلون الاسلام بجناحية التركي الاخواني والسعودي الوهابي الذين يشعلون الفتن بالديار الاسلامية والكيان العبري يجني ثمار ذلك بخيانة التطبيع ويهوديةوعبرية فلسطين المُحتلة .