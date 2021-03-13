المشهد اليمني الأول

ضبط أمن مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء المدعو “احمد محمد احمد مقبل” والذي قام بتفجير عبوة ناسفة جوار منزل المواطن ” محمد علي احمد مقبل” الكائن في قرية حرية بمديرية ولد ربيع.

وذكر أمـن المديرية أن المتهم رفض تسليم نفسه لرجال الأمن، وقام برمي قنبلة يدوية عليهم، ولم تنفجر القنبلة، فباشر بإطلاق النار على رجال الأمـن، وحدث تبادل إطلاق النار بين المتهم ورجال الأمـن نتج عن ذلك إصابة المتهم بطلقة نارية في الحوض،

و تم ضبطه و إسعافه الى المستشفى لتلقي العلاج وإحالته للإجراءات القانونية٠