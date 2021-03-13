المشهد اليمني الأول

كشف رئيس الجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى عن رفض حزب ” الإصلاح ” التبادل بمئات الأسرى من أبناء محافظتي تعز وإب ممن أسرهم أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات مأرب ونهم والجوف.

وأكد عبدالقادر المرتضى” اليوم السبت ، أن مندوب حزب ” الإصلاح ” في مأرب يرفض إدخال أسراه من أبناء محافظتي تعز وإب ضمن صفقات التبادل.

وقال المرتضى في تغريدة له على تويتر” لدينا مئات الأسرى من أبناء محافظتي ( تعز و ٳب) ممن تم أسرهم في جبهات مٲرب ونهم والجوف وغيرها..

وأضاف” قدمنا أسمائهم لمندوب حزب الإصـلاح في مأرب عدة مرات فرفض التبادل بهم.. وكأنه يعتبرهم أسرى من الدرجة الثالثة.