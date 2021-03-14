المشهد اليمني الأول

افشل ابطال الجيش واللجان في محافظة الحديدة محاولة تسلل لمرتزقة العدوان شرق مديرية حيس.

مصدر عسكري أوضح أن قوى العدوان صعدت من خروقاتها وقصفت بـ 8 صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية باتجاه حارة الضبياني وسوق الحلقة وحي الشهداء.

وأشار إلى أن مرتزقة العدوان استهدفت ايضا بمختلف العيارات الرشاشة وسط منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه.

يذكر أن قوى العدوان ارتكبت 119 خرقاً في جبهات الحديدة خلال الـ25 الساعة الماضية، من بين الخروق استحداث تحصينات قتالية في المنظر والفازة ومحاولة تسلل في حيس و 5 غارات للطيران التجسسي على شارع الـ50 و الفازة و الدريهمي وتحليق طائرة حربية في أجواء حيس