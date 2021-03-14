المشهد اليمني الأول

استنكرت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة الصمت الاممي إزاء غارات العدوان على مديرية الحوك أمس والتي راح ضحيتها امرأة وإصابة طفلها الرضيع.

وقال محمد عياش قحيم محافظ الحديدة إن جريمة العدوان في منطقة الربصة بمديرية الحوك يأتي ضمن مسلسل الخروق المستمر أمام صمت فريق الأمم المتحدة.

واستنكر الصمت الأممي إزاء الجريمة مؤكدا أن الأمم المتحدة تماهت مع تحالف العدوان في التغطية على جرائمه في الحديدة من خلال إحاطات مضللة.

وأشار قحيم إلى أن من تم استهدافهم من قبل العدوان كانوا نازحين من حرض، وفريق الأمم المتحدة ينزل ومن ثم لا يقدم مواقف وإحاطات ترقى لفظاعة ما يرتكب بحق المدنيين.

وكان طيران العدوان التجسسي قد استهدف في وقت مبكر من فجر اليوم الاحد منطقة الربصة بغارة جوية اسفرت عن استشهاد امرأة وإصابة ولدها الرضيع.