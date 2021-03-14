المشهد اليمني الأول

استشهدت امرأة وطفلها اليوم جراء غارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي على مدينة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طائرة بدون طيار للعدوان أطلقت قذيفة بالقرب من جامع القدس بمديرية الحوك ما أدى إلى استشهاد سلمى على نحش (35 عاماً) ورضيعها ماجد ناجي أحمد عبدالله ( 8 شهور).

وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت بـ 8 صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية باتجاه حارة الضبياني وسوق الحلقة وحي الشهداء بالمدينة.

وأشار إلى إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية شرق حيس.

واستهدف مرتزقة العدوان بمختلف العيارات الرشاشة وسط منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه.

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