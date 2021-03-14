المشهد اليمني الأول

حمل عضو المجلس السياسي لأنصار الله محمد البخيتي في حديثه للميادين دول العدوان مسؤولية التصعيد الأخير الذي عمدت دول العدوان إلى التصعيد في كل الجبهات للتغطية على معركة مأرب، مشيراً الى أنه ليس أمام الشعب اليمني من خيار سوى المواجهة والتصدي للعدوان

وأضاف البخيتي “حاولنا تحييد تعز عن ويلات الحرب لكن دول العدوان رفضت ذلك وجعلت من تعز ضحية للتغطية على معاناة اليمنيين” مشيراً الى أن الجزء المحاصر في تعز هو الذي تحت سيطرة قوات صنعاء.

وأوضح أن أهمية مأرب هو بوجود النفط فيها وأنها العاصمة التاريخية لليمن، لافتاً الى أن أمريكا كانت تراهن على حسم المعركة خلال شهر من بداية الحرب ولم يحصل ذلك

وأكد محمد البخيتي أن القوات المسلحة اليمنية لا تراهن على الخيار العسكري بل مع السلام الحقيقي.

ودعا البخيتي أبناء مدينة مأرب لاتخاذ الموقف الصحيح ودعم القوات اليمنية ممثلةً بالجيش واللجان الشعبية في تحرير مأرب وكل شبر في أراضي اليمن.

وطمئن البـخيتي أبناء مأرب قائلاً: نقول لأبناء مأرب أنهم في أمان ومن لم يشارك في الحرب فهو آمن. مضيفاً”معظم أبناء مدينة مأرب هم ضد دول العدوان” ومشيراً الى ان داعش والقاعدة وأمريكا والسعودية يقاتلون في صف واحد في اليمن