المشهد اليمني الأول

قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ان الشعب الإيراني واجه أكبر القوى العالمية واستطاع افشال قدرات العدو ، وبتنا اليوم نحن من يضع الشروط للعدو.

وأشار اللواء سلامي إلى ان الروح الثورية لدى حرس الثورة نابعة من عاشوراء عام 61 للهجرة وهي امتداد لأبطال ملحمة عاشوراء ، مشيرا الى أن الأمام الحسين عليه السلام وقف في الخط الأول لمواجهة الظالمين واستشهد اهله واصحابه مسجلين بذلك حجة على الجميع في عدم ترك ساحة الجهاد ضد الظالمين.

واضاف: نعيش اليوم العصر الذهبي والدور المصيري للاسلام ، فشمس الاسلام قد اشرقت والاحكام الالهية وجدت الفرصة للتطبيق ، وبالتالي فأننا نعيش اليوم مرحلة استثنائية .

وتابع: ان الاسلام عندما يشكل السلطة ويتحرك لقيادة البشرية الى شاطئ الخلاص فمن الطبيعي ان يعارضه الكثيرون ، لكن الله ينصر دينه.

وأوضح اللواء سلامي: لقد حدث مراراً أن العدو أراد أن يهيمن علينا، حتى أننا بلغنا حد الحرب، لكن قوة الولاية دحرت العدو.

وأضاف: إن الأعداء ركزوا على الإسلام وحاولوا فصل الشباب عن الثورة والأمة الإسلامية بمختلف الحيل. لكن رغم تلك المحاولات فر العدو ونأى بنفسه عنا.

وقال القائد العام لحرس الثورة: ان الولايات المتحدة لديها آلاف الجنود في العراق ، لكنها مجبرة على الانسحاب من هذا البلد. العدو مدجج بالسلاح، ولكن العملية تنعكس. على سبيل المثال، يسيطر عدد قليل من المسلمين اليمنيين على المشهد في هذا البلد المقاوم ويستهدفون عمق أراضي العدو؛ كيف تم تشكيل هذه القوة وأي قوة تمكنت من تغيير هذه الساحة غير المتكافئة؟

واضاف: لدينا أسلحة كثيرة وحديثة. أي أننا لا نتحدث من فراغ. نحن مجهزون ومسلحون مثلما يمتلك العدو، ولكن لا فاعلية لمثل هذه الاسلحة من دون وجود الافراد المؤمنين. الافراد المؤمنون هم الذين يبثون الروح في هذه المعدات لذا فانه ينبغي تنشئة مثل هؤلاء الافراد.