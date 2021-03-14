المشهد اليمني الأول

علق الفريق جلال الرويشان نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن، اليوم الأحد، على المقترح الأمريكي حول اليمن ومعركة مارب.

وقال الفريق الرويشان للمسيرة إن “المقترح الأمريكي حول اليمن لم يأت بجديد، بل احتفظ بخطأ الإدارات السابقة في التعامل مع صنعاء من خلال الرياض”.

وأضاف أن “الأمريكيين ومعهم الأوربيين معنيون بمعالجة الهم الأساسي وهو وقف العدوان ورفع الحصار عن اليمنيين ومن ثم تأتي طاولة الحوار”.. مشيرا إلى أن المقترح الأمريكي يعبر فقط عن المصالح الأمريكية بالدرجة الأولى، والهم الإنساني ومصالح الآخرين آخر اهتماماتهم.

ورحب الفريق الرويشان بأي دعوات واضحة وجلية للسلام مبنية على إنهاء الحرب ورفع الحصار.

وفيما يخص مارب قال الرويشـان إن “مارب هي جزء من معركة اليمن الكبرى، وليست جزئية بعينها، والمواجهات في مارب مستمرة في صرواح وهيلان منذ بدء العدوان”.

وأكد أن الضجيج الدولي حول مارب انعكاس لرغبة دول العدوان أو طرف بعينه، في عدم الوصول إلى نقطة فاصلة يصل من خلالها اليمنيون إلى حل سياسي.