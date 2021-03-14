المشهد اليمني الأول

أظهرت مشاهد ميدانية جديدة وقوع عدد من مرتزقة العدوان بينهم سعوديين في قبضة الجيش واللجان في محور مأرب وفرار جماعي للمرتزقة والتكفيريين من مواقعهم عقب التقدم المتسارع لقوات الجيش واللجان.

وأكدت مصادر مطلعة أن عدد من مشائح وقبائل مـأرب تتواصل بقيادات صنعاء لترتيب وضعها وعودتها الى صف الوطن.

ولفت أحد وجهاء محافظة مـأرب الشيخ فارس القانصي للميادين عقب بثها مشاهد خاصة إلى إن قبائل مأرب هي في طليعة المعركة إلى جانب الجيش واللجان، ونحن مستعدون للعفو عن المغرر بهم واستقبالهم ومساعدتهم على التخلص من ضغوط العدوان.

دعوات مطمئنة للعودة لحضن الوطن

ودعا القانصي المغرر بهم إلى العودة إلى حضن الوطن والتخلي عن قتالهم إلى جانب العدوان، مضيفاً “لدينا معلومات عن محاولة قوات تحالف العدوان منع المغرر بهم من العودة الى احضان الوطن”.

من جهته أكد عضو المجلس السياسي لأنصار الله محمد البخيتي أن القوات المسلحة اليمنية لا تراهن على الخيار العسكري بل مع السلام الحقيقي.

ودعا البخيتي أبناء مدينة مـأرب لاتخاذ الموقف الصحيح ودعم القوات اليمنية ممثلةً بالجيش واللجان الشعبية في تحرير مأرب وكل شبر في أراضي اليمن.

وطمئن البخيتي أبناء مـأرب قائلاً لأبناء مأرب أنهم في أمان ومن لم يشارك في الحرب فهو آمن، مضيفاً بالقول أن “معظم أبناء مدينة مأرب هم ضد دول العدوان”.

وتشهد صنعاء زخماً كبيراً لقوافل العائدين إلى حضن الوطن من المغرر بهم ومن شخصيات عسكرية وقبلية مستفيدين من قرار العفو العام.