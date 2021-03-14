المشهد اليمني الأول

ألمح رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى أن “صواريخ” فوق السعودية (الصواريخ اليمنية) حالت دون عبور طائرته أجواء السعودية إلى الإمارات بعد منعت الأردن عبور مجالها الجوي.

وخلال لقاء مع القناة 13العبرية تحدث نتنياهو عن “صواريخ في سماء السعودية قبل أسبوع”، في إشارة إلى هجمات تعرضت لها منشأة نفطية سعودية في الدمام الأسبوع الماضي

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت في بيان مساء الـ7 من مارس الجاري تنفيذ عملية هجومية واسعة ومشتركة في العمق السعودي بأربع عشرة طائرة مسيرة وثمانية صواريخ بالستية استهدفت شركةَ أرامكو في ميناء رأس التنورة وأهدافا عسكرية أخرى بمنطقة الدمام ومواقع عسكرية أخرى في مناطق عسير وجيزان

ورغم فتح خط الطيران المباشر بين كيان العدو وأبو ظبي عبر الأجواء السعودية، إلا أن نتنياهو كان من المقرر أن يسافر بالمروحية من مطار بن غوريون إلى عمان ومن هناك بطائرة فارهة خاصة إلى أبو ظبي حسب ما ذكر موقع “واينت”.

وألغيت الرحلة إثر منع الأردن نتنياهو من دخول مجاله الجوي يوم الخميس، بعد منع تل أبيب ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله من دخول المسجد الأقصى المبارك مساء الأربعاء، بادعاء مخالفة الترتيبات الأمنية.

والجمعة، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده منعت تحليق طائرة نتنياهو في طريقها إلى الإمارات.