المشهد اليمني الأول

اطلقت طائرة بدون طيار تابعة قوى العدوان السعودي الأمريكي قذيفة أمام منزل الحجاجي بالقرب من جامع القدس في مديرية الحوك محافظة الحديدة ما أدى إلى استشهاد أم وإصابة ابنها.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل اصيب بجروح خطرة بعد استشهاد والدته جراء قصف جوي ومدفعي نفذته قوى العدوان السعودي والمرتزقة على محافظة الحديدة.

وتظهر الصورة الطفل الرضيع المجروح ماجد ناجي احمد عبدالله جريح يتمسك بأمه الشهيدة سلمى علح نحش 35 سنه جراء القصف.

وكان مصدر في غرفة ضباط الارتباط قد أفاد بارتكاب قوى العدوان 158 خرقاً في جبهات الحديدة خلال الـ24 الساعة الماضية بينها زحف شمال شرق المنظر ومحاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية قرب شارع الـ50 والدريهمي

ومن بين الخروق 3 غارات لطيران تجسسي على شارع الـ50 والفازة والدريهمي وتحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء المدينة والمنظر و الدريهمي والجبلية و الفازة وكيلو16 وأيضاً 31 خرق بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 247 صاروخ وقذيفة و101 خرق بالأعيرة النارية المختلفة