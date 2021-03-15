المشهد اليمني الأول

طالب عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي واشنطن بسحب العناصر والخبراء الأمريكيين من المعركة وتحييد السلاح الأمريكي من العدوان على اليمن

وقال الحـوثي في تغريدة على تويتر” تصريح وزير خارجية أمريكا بلينكن بخصوص خلو اليمن من التدخل الأجنبي ايجابي”

وأضاف الحـوثي” ننتظر الأفعال بسحب العناصر الأمريكية والخبراء من المعركة وتحييد السلاح الأمريكي وسحبه من المواجهة الحالية مع دول العدوان ضد الجمهورية اليمنية وأيضا إبلاغ البحرية الأمريكية بفك الحصار هذا ماننتظره مع ما ينسجم مع التصريح الآن”