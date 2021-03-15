المشهد اليمني الأول

“خاص”

-الانتساب حق طبيعي

-الطائرة حوثية لغرض في نفس بني صهيون

-مدرسة اغتيال الأوطان والدين والاخلاق

-انت سعودي ولست حجازي وانا يمني ولست حوثي

-الديك لا يبيض والغنمة لاتطير .

-الانتساب حق طبيعي

بالتأكيد وبشكل طوعي وعفوي وحقوقي إن يفتخر اى مواطن بالانتساب الى عائلته وقبيلته وعشيرته باللقب إن ينتسب الى قريته وعزلته ومحافظته ومسقط رأسه بالدمشقي والبيروتي والبغدادي والقيرواني والصنعاني والعبسي والحوثي والارحبي والعدني والجوفي إن ينتسب الى وطنه وقوميته باليمني والحجازي والشامي وابن عربي وابن رشد الاندلسي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي فذٰك حق وامر طبيعي وليس له اثر وضرر على الآخر.

-الطائرة حوثية لغرض في نفس بني صهيون .

إن ينسبك شخص ما او جهة ما او اعلام ما الى لقب ما بعكس ارادتك ومفهومك وبكل اصرار وترصد وأمعان هو لتكريس مفهوم ما لأنتاج مفاهيم وواقع جديد يخدم اهدافه المشبوهة بالاغتيال والتمزيق والتقسيم بعد فتن وحروب وصراع ولغرض في نفس بني صهيون وبني سعود وامريكا

فالطائرة حوثـية والاسلحة حـوثية والمجاهدين ميليشيات حوثية والرئيس حوثي والوزير حـوثي والضابط حـوثي والجندي حـوثي والمواطن حـوثي وامام الجامع حـوثي والمواطنة حوثية والجغرافيا حـوثية والطفل حـوثي والجنين حـوثي والشجرة حـوثية والجبل حـوثي .

وحوث هي مدينة يمنية اصيلة يفتخر بها كل يمني كما نفتخر بمدن باجل وعدن والحزم وبعدان والحديدة والمكلا كما نعتز باى رمز من رموز المجاهدين الوطنيين والقوميين والمسلمين كرموز ضد باطل البغي والطغيان ومنهم المجاهد عبد القادر الجزائري والمجاهدين عبد الكريم الخطابي وعز الدين القسام والشهيد القائد حسين بن بدر الدين الحوثي والسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي وبالمثل نفتخر برموز الفطرة الانسانية في كل انحاء العالم ضد التوحش الرأسمالي والامبريالي والصهيوني

وانصار الله طيف واسع من ابناء الشعب اليمني ولهم انصار في الوطن العربي والأمة الاسلامية وعالم الفطرة الانسانية فلماذا يصر الاعلام الصهيوني العالمي والاعلام المتصهين الناطق بالعربية واعلام الصهاينة العرب والاعراب واليمنيين على تكريس مفهوم المنطقة والشخص على انصار الله بالجماعة الحوثية بعكس التسمية المتعارف عليها انصار الله ؟

انت حوثي انت متحوث بالاشتقاق والاجابة تحتمل احتمالين لا ثالث لهما

الاحتمال الاول: يكشف نفسية وحقيقة قوي البغي والطغيان والاغتيال ومحاولة اسقاط نفسيتهم الخبيثة على الاخرين باتهام الحق بباطل حدث ووقع من سابق بان يتهم القاتل الضحية المظلوم والجلاد هو المُنقذ والمقتول مُدان ومدان في كل الاحوال والظروف عند مدرسة اغتيال الاوطان والدين والاخلاق .

– مدرسة اغتيال الاوطان والدين والاخلاق

انها مدرسة طائفة اليهود من بني اسرائيل المُفسدين بالارض التي انتجت تلاميذ متوحشين من البروستانت والصهيونية والوهابية الذين اغتالوا الاوطان باسماء اشخاص فتم اغتيال وطن الهنود الحُمر ” العالم الجديد 1449″ بامريكا نسبة للملاح البرتغالي “امريجو فيتسو بيشي”

حيث خرجت البوارج والسفن من بريطانيا اليهودية البروستانتية الى العالم الجديد بمبرر هداية الهنود الحُمر بالبروستانت المتوحش فكان ابادة شعب واغتيال وطن ووطن الهنود الحُمر لم يعد كذلك بل امريكا الصهيونية الانجيلية البروستانتية المتوحشة .

وبالمثل تم زراعة المذهب اليهودي الوهابي في نجد بمبرر هداية المسلمين بالتوحيد الوهابي التكفيري المتوحش فكان اغتيال نجد والحجاز بالسعودية نسبة الى شخص سعود بن مردخاى اليهودي والحجاز لم تعد الحجاز بل السعودية

ويراد اغتيال اسلام محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم بالتأسلم لمحمد بن عبد الوهاب بن شولمان القرقوزي اليهودي وهاهم فقهاء الوهابية السعودية بحلال التحالف مع الكيان الصهيوني وحرام التعايش مع المُسلم المقاوم للمفسدين بالارض اولياء بعضهم اولياء بعض الوهابية والصهيونية والبروستانت .

وبالمثل وبمبرر شعب الله المختار وعنصرية سلالة طائفة اليهود من بني اسرائيل تم جمع بني اسرائيل من كل الشتات العالمي وبعقيدة الصهيونية التلمودية العنصرية الى ما اسموه ارض الميعاد والجدران التي تقطر عسل فتم اغتيال شعب وارض فلسطين وبأسم شخص النبي اسرائيل عليه السلام بالعبرية النبي يعقوب عليه السلام بالعربية وفلسطين لم تعد فلسطين .

-انت سعودي ولست حجازي وانا يمني ولست حوثي

اذا هي جرائم ضد الانسانية بالتاريخ والدين والجغرافيا والوطنية والقومية ويعترفون بها ضمنيا عندما يتهمون الاخرين بها انت اسرائيلي وفلسطين لم تعد فلسطين، انت سعودي والحجاز لم تعد الحجاز، انت امريكي ووطن الهنود الحُمر لم يعد كذلك، انت حوثي وانصار الله ليس حوثي بل من انصار الله وبثقافة القرآن لكريم .

انت حوثي لاثارة نعرات مناطقية وطائفية على جغرافيا اليمن ثم النزوع الى خلق كيانات وباسماء اشخاص اومعالم تاريخية قديمة ويراد أغتيال اليمن واليمن لم يعد اليمن

فهذا كيان السعيدة في تعز واب وهذا كيان الفضلي في لحج والضالع وهذا كيان القعيطي في حضرموت وهذا باب المندب والمخأ والخوخة بكيان ما…الخ

-الديك لايبيض والغنمة لا تطير

انت ايها المجاهد الشريف المُسلم و الوطني والقومي والانساني لست مُسلم بل مجوسي ولا يمني عربي بل فارسي صفوي ولا انساني بل كائن غريب جاء من الفضاء الخارجي .

انت حوثي وغصبا عنك، انت حوثي ومتحوث ورغما عنك، نحن الشرعية والشرعية نحن وبكل شيئ، نحن من نسمي الا شياء والكيانات .

ياهَؤلاء الجمل لم ولا ولن يدخل سم الخياط والديك لم ولا ولن يبيض والغنمة لمولا ولن تطير والثور ثور ولم يحتلب بعد لكي تكرس الصهيونية العالمية وادواتها ماتريد في يمن الايمان ونفس الرحمن وهذة المرة وفي القرن الواحد والعشرين

المُستضعفين المؤمنيين هم من سيعيد الحق لأهله ولقد مضى وولىٰ الزمن الذي تصنع فيه الصهيونية العالمية كل مائة عام خارطة سياسية وديمغرافية عالمية جديدة ولكل مائة عام خارطة جديدة للعالم وباغتيال الاوطان وتحريف شرائع السماء.

ويمننا هي يمننا وشامنا ستعود كما كانت شامنا والحجاز سيعود الحجاز وفلسطين ستعود فلسطين وبسواعد انصار الله المؤمنيين نعم انا يمني، نعم انت حجازي، نعم انت شامي فلسطيني ولو كره المنافقين

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

15مارس 2021م