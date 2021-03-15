المشهد اليمني الأول

أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام ، اليوم الاثنين، أن أمريكا على دراية بما يحقق السلام في اليمن وعليها أولا إلزام المعتدين على بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني.

وقال محمد عبدالسلام في تغريدات له على تويتر” في الشأن الإنساني لا يستقيم لأمريكا أن ترفع شعار حقوق الإنسان وتبدي قلقها لتدهور الوضع الإنساني في اليمن جراء العدوان والحصار ثم تخضع ذلك للمقايضة العسكرية والسياسية.. مضيفا أن نجاح أي عملية سياسية مرهون بعدم الابتزاز إنسانيا.

وأضاف محمد عبدالـسلام: ندرك أن أمريكا على دراية بما يحقق السلام في اليمن لكنها لا تريد ذلك بدليل تصريحاتها المضلِّلة وغير المنطقية، فموقفنا دفاعي وعليها أولا إلزام المعتدين على اليمن بوقف العدوان ورفع الحصار”.