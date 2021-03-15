المشهد اليمني الأول

نظم مكتب التربية والتعليم والوحدة التربوية بمحافظة صعدة اليوم، فعالية ثقافية وخطابية باليوم الوطني للصمود في وجه العدوان، تحت شعار “بهويتنا الإيمانية سننتصر”.

وفي الفعالية أشار محافظ صعدة محمد جابر عوض إلى أن ذكرى يوم الصمود الوطني، أثمرت نصراً وكرامة وحرية للشعب اليمني .. وقال” ما ينعم به الشعب اليمني اليوم من حرية وكرامة، دفعنا ثمنها بدماء الشهداء وتضحياتهم وفي المقدمة الشهيد القائد”.

ولفت إلى أن استمرار العدوان والحصار، لن يزيد الشعب اليمني إلا صموداً واصراراً على مواصلة معركة الدفاع عن الوطن وتحرير الأرض من دنس الغزاة والمحتلين والمرتزقة.

وأكد محافظ صعدة أن صمود الشعب اليمني في مواجهة قوى الاستكبار العالمي، للعام السادس والاستعداد للعام السابع، ثمرة من ثمار ثبات وصمود وحكمة القيادة الثورية.

فيما أكدت كلمات الفعالية التي ألقاها عدد من الحاضرين، استمرار الصمود والثبات في وجه العدوان، خاصة الجبهة التربوية رغم توقف المرتبات وتدمير البنية التحتية.

تخللت الفعالية بحضور مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عبدالرحمن الظرافي ونائبه عبد الله منصور الجلال وعدد من التربويين، مشاركات شعرية وإنشادية وبرع شعبي .