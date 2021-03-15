المشهد اليمني الأول

أدانت منظمة تهامة للحقوق والتنمية والتراث الإنساني، جريمة قصف قوى العدوان لحي الربصة بمحافظة الحديدة والتي راح ضحيتها أم وطفلتها.

واستنكرت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم، الصمت الدولي والأممي المخزي أمام انتهاك قوى العدوان للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية وقوانين الحرب وغيرها من الأعراف والشرائع السماوية والرمي بها عرض الحائط، والتي تتضمن قواعد ومبادئ تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأطفال والنساء.

وحملت منـظمة تهامة، تحالف العدوان بقيادة السعودية المسؤولية الكاملة عن كل الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال منذ ٦ أعوام.. مطالبة منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالقيام بواجبهم والاضطلاع بمسؤولياتهم حيال هذه الجرائم والعمل على إيقافها ورفع الحصار وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني ومحاسبة كل من يثبت تورطهم في هذه الجرائم.