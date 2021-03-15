المشهد اليمني الأول

نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية اغارة على مواقع وتحصينات مرتزقة الجيش السعودي في رشاحة الغربية بمحور نجران.

ووزع الإعلام الحربي، اليوم الاثنين، مشاهد توثق لحظات تسلل المجاهدين إلى مسافات قريبة من دشم ومتارس وتحصينات المرتزقة ، والاشتباك معهم من مسافات قريبة وقتل وجرح العديد من المرتزقة.

كما وثقت المشاهد استهداف متارس المرتزقة بالأسلحة الثقيلة وتطاير أشلائهم في الهواء نتيجة الاستهداف المباشر، كما وثقت المشاهد لحظة استهداف مجموعة كبيرة من المرتزقة بقذيفة مدفعية أصابت هدفها بدقة عالية.