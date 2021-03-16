الرئيسية المشهد الدولي العراق.. استهداف قاعدة بلد في صلاح الدين بصواريخ كاتيوشا استهداف قاعدة بلد بصواريخ كاتيوشا المشهد الدولي العراق.. استهداف قاعدة بلد في صلاح الدين بصواريخ كاتيوشا 16 مارس، 2021 28 المشهد اليمني الأول أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باستهداف محيط قاعـدة بلد في صلاح الدين بصواريخ كاتيوشا. وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن “قاعـدة بلد الجوية تعرض للاستهداف بخمسة صواريخ كاتيوشا وقعت في الجزء الشمالي الغربي من القـاعدة في ساحة فارغة قرب سياج القاعدة”. وأضاف المصدر أن “الاستهداف لم يلحق اي أضرار مادية أو بشرية”. مقالات ذات صلةمقالات لنفس الكاتب العراق.. الحشد الشعبي والقوات الأمنية ينفذان عملية دهم وتفتيش لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الارهابي جنوب سامراء البابوية والمرجعية.. وثيقة الأخوة الإنسانية وأفق جديد من التلاقي السيد السيستاني يلتقي البابا فرنسيس.. ماذا كان الحديث الدائر؟ تسجيل الدخول مرحبا! تسجيل الدخول إلى حسابك اسم المستخدم كلمة المرور هل نسيت كلمة المرور؟ احصل على المساعدة استعادة كلمة السر استعادة كلمة المرور البريد الإلكتروني الخاص بك سيتم إرساله بالبريد الالكتروني كلمة سر لك. المقالات المميزة الأمعان في تسمية أنصار الله بالحوثيين.. لماذا !؟ 15 مارس، 2021 "خاص" -الانتساب حق طبيعي -الطائرة حوثية لغرض في نفس بني صهيون -مدرسة اغتيال الأوطان والدين والاخلاق -انت سعودي ولست حجازي وانا يمني ولست حوثي -الديك لا يبيض والغنمة لاتطير... سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية واسعة على أهداف عسكرية بالعمق... 15 مارس، 2021 أقل من 3 كم تبقى لتحرير مأرب.. وكبير المرتزقة في مأرب... 15 مارس، 2021 مشاهد صادمة من مأرب لآليات مرتزقة العدوان وهي تحترق عقب فرار... 14 مارس، 2021 مشاهد مزلزلة لبن سلمان من مأرب.. تحرير السد وأسر مجاميع ضخمة... 14 مارس، 2021