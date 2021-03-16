أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باستهداف محيط قاعـدة بلد في صلاح الدين بصواريخ كاتيوشا.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن “قاعـدة بلد الجوية تعرض للاستهداف بخمسة صواريخ كاتيوشا وقعت في الجزء الشمالي الغربي من القـاعدة في ساحة فارغة قرب سياج القاعدة”.

وأضاف المصدر أن “الاستهداف لم يلحق اي أضرار مادية أو بشرية”.