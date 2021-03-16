المشهد اليمني الأول

حصلت وزارة الخارجية اليمنية على وثائق تثبت الوجود العسكري الأمريكي في اليمن، منذ عام 1998. والمشهد اليمني يقوم بالكشف عنها.

وثيقة الخارجيةالأمريكية تتحدث عن إعادة تفعيل المعابد اليهودية والنصرانية ودورالقوات الأمريكية في عدن بحماية أفراد الجالية اليهودية في صعدةوصنعاء، كما تتحدث عن الاستفادة من “مراكز الدعارة” في مناطق بعدن لخدمة الجنود الأمريكيين في اليمن.

وحددت الوثيقة عددا من أماكن بيع المشروبات الكحولية في صنعاء وعدن وتتحدث عن جهات تقوم بتصنيع “البيرة” من مصادر محلية.

تقرير اخر عن أحد مكاتب وزارة الخارجية الأمريكية الصادر بتاريخ 30 مايو 1998يتحدث عن إنشاء قاعدة بحرية أمريكية لقوات “المارينز” في البريقة بعدن، التقرير كشف القاعدة البحرية في عدن ستعمل على تجهيز ميناء عسكري لتزويد القطع البحرية الأمريكية بالوقود وخدمات اخرى

وأضاف تقرير الخارجية الأمريكية أن القاعدة البحرية في عدن تعتبر قاعدة إمداد عسكرية لقواتنا المتواجدة في الخليج وبحرالعرب والقرن الأفريقي والبحر الأحمر.

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