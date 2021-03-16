المشهد اليمني الأول

أفاد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث عن رغبته بالعودة الى إلى مجلس الأمن مرة أخرى للإبلاغ عن تدهور الصراع في اليمن وهذه المرة التدهور كبير، وأضاف غريفيث أنهجوم صنعاء على محافظة مأرب مستمر.

ولفت غريفيث الى رؤيته تقارير مروعة عن أطفال ينخرطون بشكل متزايد في الحرب باليمن مما يهدد مستقبلهم، في حين أبدى قلقه بزعمه من تكثيف من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية. ودعى غريفث الأطراف في اليمن إلى إعطاء الأولوية للاحتياجات المدنية وعدم استغلال الاقتصاد في الحرب، كما أدعو حكومة المرتزقة إلى السماح بدخول سفن الوقود إلى الحديدة دون مزيد من التأخير.

وقال غريفث أن الغارات الجوية داخل حدود مدينة صنعاء عرضت المدنيين هناك للخطر. وأضاف غريفيث أن استمرار العنف في الحديدة مقلق وتسبب في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال. وأضاف، مع احتدام الصراع يستمر النقص الحاد في الوقود في صنعاء والمحافظات المجاورة، واضاف: اليمن يشكل أكبر كارثة إنسانية في العالم والمجاعة تزيد من مأساة اليمنيين.

واختتم غريفيث بقوله: وقف إطلاق النار في كل أنحاء اليمن وفتح مطار صنعاء وضمان تدفق الوقود والسلع ضرورة إنسانية ملحة، ولفت الى انه لا يمكن أن تكون هناك شروط مسبقة لاستئناف العملية السياسية في اليمن.