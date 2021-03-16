المشهد اليمني الأول

تعرض رتل عسكري تابع لتمرتزقة العدوان قادم من حضرموت إلى مأرب، ليل (الإثنين – الثلاثاء)، لكمين مسلح.

وقالت مصادر مطلعة في مدينة مأرب، إن رتل عسكري تابع لقوات عسكرية تعرض في خط العبر الرابط بين محافظة مأرب ومحافظة حضرموت ومنفذ الوديعة الحدودي، لكمين مسلح نصبه مسلحون مجهولون.

المصادر أشارت، إلى أن الرتل العسكري مكون من 30 قاطرة تحمل دبابات ومدرعات وآليات عسكرية، بالإضافة إلى العديد من العربات العسكرية التي تحمل مقاتلين من ميليشيات الإصلاح وعناصر تنظيم القاعدة، كانوا في طريقهم من مدينة سيئون لتعزيز قوات تحالف العدوان المنهارة في جبهات مدينة مأرب.

كما كشفت المصادر، أن الرتل العسكري تعرض للهجوم بعبوات ناسفة وقذائف “آر.بي.جي” ما أسفر عن تدمير 5 من القاطرات و 3 عربات عسكرية.

المصادر أكدت، أن قوات المرتزقة تحفظت الكشف عن حجم وعدد الخسائر الناتجة عن الهجوم الذي تعرضت له تعزيزاتها العسكرية في العبر.

هذا ولم تتبنى حتى الأن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم