المشهد اليمني الأول

على مدى أيام, أجرى عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي, استفتاءً على حسابه الرسمي بتويتر لسؤال كان نصه: من على الحق.. السعودية أم اليمن؟؟

وانتهى الإستفتاء قبل ساعة بفوز غير متوقع لليمن نظراً لمشاركة الذباب الإلكتروني السعودي بكثافة إلا أن الحق يعلو ولا يُعلى عليه و جاءت النتيجة النهائية بترجيح كفة اليمن.

وفي تغريدة على حسابه بتويتر قال البخيتي ما نصه: “شارك في الإستفتاء السابق أكثر من سبع مائة الف صوت من ابناء الوطن العربي ولولا تدخل الذباب السعودي لكان اليمن حصل على أكثر من 60%”.

وحصل اليمن على نسبة 59.9% من أصل 709426 شخصاً شاركوا بالتصويت أي ما يعادل 424 الفاً و946 صوتاً و حصلت السعودية على 284 الفاً و 480 صوتاً.

فوز اليمن اليمن الغير متوقع بسبب آلة الظلم السعودية جدد الأمل بالوعي العام بمظلومية اليمن و جاءت تغريدات المعلقين على النتيجة على مستوى الفوز اليمني و شابها بعض المنافقين المؤرتزقة الذين يشوشون على الإنتصارات اليمنية كعادتهم.

 

فاز اليمن المظلوم رغم المشاركة الكثيفة للذباب السعودي وهذا إن دل فإنما يدل على الوعي العربي الذي بدأ يستوعب أن السعودية ظالمة ومعتدية عكس ما كان معتقداً و بقوة في السنوات الأولى للعدوان إذ كانت الجزيرة بحكم مشاركة قطر في العدوان تروج لقرن الشيطان بأن عدوانه على اليمن “مشروع” وكذا تفعل العربية وسكاي نيوز وتدعمهما آلاف المواقع المرتزقة من المال السعودي وغيرها من القنوات.

ورغم الآلة الإعلامية الهائلة للمملكة التي تعتمد على الكذب والتضليل والتي انفقت عليها ملايين الدولارات إلا ان الحق أحق أن يُتبع وبدأ الوعي ينتشر والحق ينتصر على الباطل مهما طال الزمن.

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