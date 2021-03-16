المشهد اليمني الأول

على مدى أيام, أجرى عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي, استفتاءً على حسابه الرسمي بتويتر لسؤال كان نصه: من على الحق.. السعودية أم اليمن؟؟

وانتهى الإستفتاء قبل ساعة بفوز غير متوقع لليمن نظراً لمشاركة الذباب الإلكتروني السعودي بكثافة إلا أن الحق يعلو ولا يُعلى عليه و جاءت النتيجة النهائية بترجيح كفة اليمن.

وفي تغريدة على حسابه بتويتر قال البخيتي ما نصه: “شارك في الإستفتاء السابق أكثر من سبع مائة الف صوت من ابناء الوطن العربي ولولا تدخل الذباب السعودي لكان اليمن حصل على أكثر من 60%”.

سؤال لكل العرب، من على الحق؟ — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti) March 10, 2021

وحصل اليمن على نسبة 59.9% من أصل 709426 شخصاً شاركوا بالتصويت أي ما يعادل 424 الفاً و946 صوتاً و حصلت السعودية على 284 الفاً و 480 صوتاً.

سؤال لكل العرب، من على الحق؟ — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti) March 10, 2021

فوز اليمن اليمن الغير متوقع بسبب آلة الظلم السعودية جدد الأمل بالوعي العام بمظلومية اليمن و جاءت تغريدات المعلقين على النتيجة على مستوى الفوز اليمني و شابها بعض المنافقين المؤرتزقة الذين يشوشون على الإنتصارات اليمنية كعادتهم.

لا يوجد شيء اسمه سعودية إنما عائلة يهودية جاءت بها الماسونية العالمية واسكنتها جزيرة العرب لهدم الإسلام وتدمير المسلمين — باسط البديري (@ZskOf53gfiRaye0) March 11, 2021

لا يوجد شيء اسمه سعودية إنما عائلة يهودية جاءت بها الماسونية العالمية واسكنتها جزيرة العرب لهدم الإسلام وتدمير المسلمين — باسط البديري (@ZskOf53gfiRaye0) March 11, 2021

الذين على الحق اهل الايمان والحكمة

والذين على هم اعراب ن جد قرن ال ش ي طان

الحق واضح مثل عين الشمس مافيهاغبي — ابو نصرالله بديا (@iG3zpbKUTqzRBGU) March 10, 2021

آل سعود المنفذ للمشروع الصهيوني والأمريكي في المنطقة. وانتم فعلا أنصار الله الذين تنصرون الله ورسوله ودينه وانتم المنصورون بإذن الله تعالى. وما بقى من نصركم الا القليل من الصبر…. — عبدالرضا البهادلي (@Reda_albahadili) March 11, 2021

لما تسأل العرب؟ لو كانوا منصفين لما صمتوا عن قتل اليمن.. انهم احقرُ من ان توَجّه لهم سؤالا. — زهراء الناصري (@Mala40807118) March 11, 2021

إما أن تكون مع الرحمن وإما أن تكون مع الشيطان لأنه لا يوجد طرف ثالث. وهنا نطرح السؤال التالي على كل ابناء الوطن العربي من الخليج إلى المحيط، من على الحق؟ — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti) March 16, 2021

فاز اليمن المظلوم رغم المشاركة الكثيفة للذباب السعودي وهذا إن دل فإنما يدل على الوعي العربي الذي بدأ يستوعب أن السعودية ظالمة ومعتدية عكس ما كان معتقداً و بقوة في السنوات الأولى للعدوان إذ كانت الجزيرة بحكم مشاركة قطر في العدوان تروج لقرن الشيطان بأن عدوانه على اليمن “مشروع” وكذا تفعل العربية وسكاي نيوز وتدعمهما آلاف المواقع المرتزقة من المال السعودي وغيرها من القنوات.

ورغم الآلة الإعلامية الهائلة للمملكة التي تعتمد على الكذب والتضليل والتي انفقت عليها ملايين الدولارات إلا ان الحق أحق أن يُتبع وبدأ الوعي ينتشر والحق ينتصر على الباطل مهما طال الزمن.