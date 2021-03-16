المشهد اليمني الأول

عقدت بصنعاء اليوم ورشة عمل لتدشين دراسة التقويم الذاتي لبرنامج الطب البشري والجراحة بجامعة العلوم والتكنولوجيا وفقاً لمعايير الاتحاد الدولي الفيدرالي للتعليم الطبي.

وفي افتتاح الورشة التي نظمتها جامعة العلوم والتكنولوجيا بالشراكة مع مجلس الاعتماد الاكاديمي، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، إلى أهمية الورشة لدراسة التقويم الذاتي لبرنامج الطب البشري تمهيداً للوصول إلى الاستحقاق العالمي 2023م .

ونوه بحرص جامعة العلوم والتكنولوجيا على التقويم الذاتي وتقدمها إلى مجلس الاعتماد للحصول على الاعتماد الوطني في ذات البرنامج.

وأكد الوزير حازب، انه سيتم إيقاف التسجيل في كليات الطب البشري في كافة الجامعات خلال العام الجامعي القادم ما لم تستكمل كافة الإجراءات المطلوبة لنيل الاعتماد الوطني ” الخاص” تمهيداً للتقدم للحصول على الاعتماد الدولي قبل 2023م .

وأشار إلى أن الاعتماد المحلي اصبح ملزم لكافة الجامعات اليمنية للحصول عليه وأحد أهداف ومحاور الرؤية الوطنية.

وأوضح أن الوزارة عقدت ورش وندوات بمشاركة الخبراء من مختلف الجامعات اليمنية لإعداد دليل التقويم الذاتي ووثيقة معايير الاعتماد الخاص لبرامج الطب البشري في الجامعات اليمنية وفقاً للمعايير العالمية.

واعتبر وزير التعليم العالي، إقامة الورشة بجامعة العلوم رداً على قرار حكومة المرتزقة بنقل المركز الرئيسي لجامعة العلوم إلى عدن .. مبيناً أن الغرض من ذلك القرار تدمير وتشوية سمعة مؤسسات التعليم العالي في اليمن.

وأضاف” نحن على مشارف إكمال ستة أعوام من الصمود والعطاء والإنجاز في ظل العدوان، حيث تم إنشاء جامعتين حكوميتين وست جامعات أهلية وافتتاح أكثر من برنامج في مختلف التخصصات”.

من جانبه اعتبر القائم بأعمال رئيس مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة الدكتور احمد الهبوب، انعقاد الورشة في ظل الوضع الراهن محطة لتصحيح أوضاع البرامج الأكاديمية في الجامعات اليمنية لتمكينها من الحصول على الاعتماد العالمي.

وأكد أن مجلس الاعتماد لديه خطة تنفيذية لتأهيله من اجل الحصول على الاعتراف الدولي من الاتحاد الفيدرالي للتعليم الطبي ..موضحاً أن الاعتراف الدولي يلزمه استحقاق وطني باعتماد أحد البرامج الأكاديمية في الجامعات اليمنية .

وأشار الدكتور الهبوب إلى أن تجويد التعليم يعد مطلب وطني واستحقاق دولي.. مؤكدا أنه سيتم تقييم الاستراتيجيات التطويرية للجامعات اليمنية وخاصة الطبية في ضوء معايير الاتحاد الدولي للتعليم الطبي لمعرفة موقعها من ذلك الاستحقاق وماهي خطتها التنفيذية.

بدوره أكد رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عادل المتوكل، حرص الجامعة على مواكبة التطورات العالمية في مختلف برامجها الأكاديمية .. مشيراً إلى أن الاعتماد الوطني اصبح اليوم ضرورة ملحة للحصول عليه تمهيداً للحصول على الاعتماد الدولي.

ولفت إلى أن جامعة العلوم والتكنولوجيا تعتبر أول جامعة يمنية تدشين دراسة التقويم الذاتي لبرنامج الطب البشري والجراحة سعياً للحصول على الاستحقاق العالمي.

من جانبه استعرض مدير عام ضمان الجودة بمجلس الاعتماد الاكاديمي الدكتور نعمان فيروز مشروع الاعتماد الخاص لبرامج الطب البشري وفقاً لمعايير الاتحاد العالمي الفيدرالي للتعليم الطبي فيما تناول مدير عام الاعتماد والتراخيص بالمجلس الدكتور عدنان الصنوي دليل ومتطلبات دراسة التقويم الذاتي لبرنامج الطب البشري.

واستعرض عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عبدالله المخلافي الخطة التنفيذية لدراسة التقويم الذاتي لبرنامج الطب والجراحة.

حضر الورشة مستشارا وزير التعليم العالي الدكتور محمد ضيف الله ومحمود الصلوي، وعميد التطوير وضمان الجودة بجامعة العلوم الدكتور أمين الكستبان.