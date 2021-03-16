المشهد اليمني الأول

نظم أبناء مديرية مستبأ بمحافظة حجة وقفة احتجاجية في الذكرى الخامسة لمجزرة العدوان الأمريكي السعودي بسوق الخميس. وحمل المشاركون في الوقفة بحضور مدير المديرية علي كاشر وأعضاء المجلس المحلي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسئولية الجرائم المروعة التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني منذ ست سنوات.

وأكدوا أن مجزرة سوق الخميس التي راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى والمجازر بحق اليمن أرضاً وإنساناً، لن تسقط بالتقادم وسيتم محاكمة مرتكبيها. كما أكد أبناء ومشائخ وأعيان ووجهاء مستبأ استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان والاستعداد لبذل الغالي والنفيس دفاعا عن حياض الوطن.

ودعا بيان صادر عن الوقـفة إلى استمرار التحشيد للجبهات ورفدها بالمزيد من قوافل الرجال والعطاء حتى تحقيق النصر المؤزر.