المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية في مأرب اليوم، عن سيطرة الجيش واللجان الشعبية على مواقع جديدة كانت تحت قبضة مرتزقة العدوان. وأكدت المصادر أن المواقع الجديدة التي سيطر عليها الجيش واللجان الشعبية كانت بمنطقة العطيف.

على ذات السياق، أفادت المصادر عن انفجار هز مدينة مأرب، الإنجار نتج عن باليستي لمكان تجمع لمرتزقة العدوان، مخلفا قتلى وجرحى بصفوف العدو.

في حين أفادت المصادر عن تصدي الجيش واللجان الشعبية لهجوم واسع لميليشيا الإصلاح ومرتزقتها على جبهة ملبودة وجبهة العلم، تسبب التصدي بخسائر كبيرة في صفوف المرتزقة دون احراز اي تقدم.