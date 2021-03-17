المشهد اليمني الأول

وزع الإعلام الحربي مشاهد نوعية لصد زحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في منطقة الكدحة بمحافظة تعز وتكبيدهم خسائر فادحة، وسقوط عشرات القتلى والجرحى منهم، واستعادة مناطق واسعة.

وأظهرت المشاهد فرار مرتزقة العدوان من مواقع الكدحة التي تم استعادتها، كما اظهرت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة أثناء استعادة المواقع.

وبينت المشاهد تدمير واحراق 4 اليات بينها مدرعة باستهدافات وعبوات ناسفة ودحر المرتزقة من مواقع تقدموا فيها، ومصرع وجرح اكثر من 40 مرتزق خلال التصدي للزحف.

وخلال صد الزحف، كانت هناك عملية معاكسة، قام بها الجيش واللجان الشعبية، والتي شملت ملاحقة الفارين من المرتزقة واستهداف هروب اليات العدو ومدرعاته.

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