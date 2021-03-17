المشهد اليمني الأول

كشف الدبلوماسي السابق الحكيمي الدور السيئ الذي تلعبه الامم المتحدة في اليمن مؤكدا بأن المؤتمر الصحفي لنائب وزير الخارجية حسين العزي كان له أهمية في كشف ذلك الدور وتفنيده. وقال عبدالله سلام الحكيمي الدبلوماسي اليمني السابق أن المؤتمر الصحفي لنائب وزير الخارجية له أهمية كونه كشف وفند بالوقائع الدور السيئ للأمم المتحدة في تبييض جرائم تحالف العدوان والاحتلال السعودي الامريكي على اليمن.

وأضاف الحكيمي بان ذلك الدور يكشف تضليل الرأي العام العالمي بتزييف الوقائع والتلاعب بالحقائق تواطؤا مع العدوان وتشويه موقف المدافعين عن شعبهم وسيادتهم الوطنية ضد القوى الاجنبية التي تعتدي وتحتل ارض وطنهم وتحاصر شعبهم. وأكد في تغريدة له على تويتر كيف ان الامم المتحدة توفر مظلة للعدوان لتغطي على الكارثة الانسانية المروعة التي خلفها العدوان نفسه للشعب اليمني على مدى سن سنوات.

وكان نائب وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، حسين العزي أن مطالبة الأمم المتحدة لصنعاء فقط بوقف إطلاق النار غير واقعي كون الحرب بين طرفين ويجب أن تكون الدعوة للطرفين. وأوضح حسين العزي في مؤتمر صحفي، بالعاصمة صنعاء حول آخر التطورات السياسية أن صنعاء لم تكن صاحبة الطلقة الأولى ولم تستخدم كامل حقها في الرد وعلى الأمم المتحدة فهم ذلك.

وقال: إن كافة أشكال الحرب والحصار مورست على الشعب اليمني بما فيها المحرم والمجرم دوليا وسكتت الأمم المتحدة أمام ذلك كله.. لافتاً إلى أن الأمم المتحدة تقفز على الواقع في اليمن، فالحرب في اليمن هي عدوان خارجي سانده مرتزقة في الداخل وليست حرب أهليه.