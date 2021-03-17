المشهد اليمني الأول

ابتكر علماء في سنغافورة، من جامعة نانيانغ التكنولوجية، طريقة للتواصل بين البشر والنباتات عبر الهاتف الذكي، عبر تقنية متطورة.

وبحسب موقع “ستريتس تايمز”، فإن العلماء طوروا تقنية تسمح بإرسال إشارات كهربائية من شأنها تسهيل التعامل مع المزروعات. وتعتمد الطريقة على الهاتف الذكي

وبحسب القائمين على الابتكار، فإنه يشبه تقنية الأدمغة إلى حد كبير، إذ تقوم النباتات بإرسال إشارات كهربائية للاستجابة لبيئتها، وتظهر عليها علامات الضيق أو سوء الحالة الصحية. وتوفر الطريقة أيضا، إعلامك بوجود حشرات مثلا على ورقة النبات.