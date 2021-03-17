المشهد اليمني الأول

كشف عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي عن وثيقة قدمت قبل فترة بخصوص مأرب تضمنت تسع نقاط قوبلت بالرفض, متهما الطرف الآخر بأنهم يبيعون الكلام ويرفضون النقاط العملية.

وكتب الحوثي في تغريدة بحسابه على موقع تويتر :” هذه النقاط التسع بخصوص مارب التي قدمت قبل فترة ولم تقبل من أبناء الشعب اليمني وهي لا تحمل شروطا تعجيزية ولأن لا رغبة في السلام بل يبيعون الكلام ويرفضون النقاط العملية لم يتم القبول بأي حل لا هذه ولا وثيقة الحل الشامل ولا حل سياسي قبل وقف العدوان ورفع الحصار وخروج الاحتلال وجبر الاضرار”.