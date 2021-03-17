المشهد اليمني الأول

كشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي ملابسات جريمة مقتل الشيخ محمد عسكر ابوشوارب مؤكدة ضبط قاتلية وهم ثلاثة اشخاص. وذكر ناطق وزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري في البيان تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط العصابة الإجرامية التي ارتكبت جريمة قتل المجني عليه محمد عسكر ابو شوارب.

واوضح ناطق الداخلية أنه وبتوفيق من الله تمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض على عناصر العصاية الإجرامية التي اقدمت على قتل الشيخ محمد عسكر ابو شوارب واحراق جثته. وهم : المدعو ” جبر محمد أحمد الحباري والمدعو ” عبد الملك عبد الله حسن الحبابي. والمدعو “محمد محمد علي القيداسي”.

وأشار الناطق إلى أن افراد العصابة كانوا قد نفذوا جريمتهم في الساعة التاسعة صباحا يوم السبت الموافق 13 مارس 2021م حيث قاموا بدخول منزل المجني عليه “الشيخ محمد عسكر أبو شوارب”. الكائن في حي بني حوات بمديرية بني الحارث في العاصمة صنعاء ، وإطلاق النار عليه ومن ثم قاموا بإحراق جثته ونهب سلاحه الشخصي وساعة اليد التي كان يرتديها ، ثم لاذوا بالفرار.

وقد قامت الأجهزة الأمنية بمتابعة ورصد تحركات الجناة حتى تم القاء القبض عليهم يوم الأثنين الموافق 15 مارس ، بعد أقل من 48 ساعة من وقت ارتكاب الجريمة. وعبر ناطق وزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري عن الشكر للأجهزة الأمنية التي شاركت في عملية متابعة الجناة وضبطهم وهم جهاز الأمن والمخابرات، وأمن العاصمة، ومباحث العاصمة، وأمن محافظة صنعاء.

وأكد العميد العجري أن الأجهزة الأمنية تتمع بقدرة مهنية عالية ، وفي يقظة مستمرة ، وعلى جهوزية دائمة لضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن وحياة المواطن اليمني