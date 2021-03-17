المشهد اليمني الأول

أصيب خمسة اطفال بجروح متفاوتة بمحافظة تعز وسط اليمن اثر قصف مرتزقة العدوان السعودي على ممتلكات ومنازل المواطنين بمديرية خدير شرق المحافظة. مصدر ميداني اكد أن قذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان باتجاه منازل وممتلكات المواطنيين بمنطقة الدحداح في مديرية خدير، أدت إلى إصابة 4 أطفال وفتاة بجروح متفاوتة أحدهم إصابته خطيرة.

وأكد المصدر أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج في وقت تشهد المشافي شحة في الإمكانيات بسبب استمرار العدوان والحصار. قذائف مرتزقة العدوان تسببت أيضاً بأضرار في منازل وممتلكات المواطنيين.