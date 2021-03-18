المشهد اليمني الأول

علق رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام عن معركة تحرير مأرب في مقابلة الجزيرة قائلا: أن معركة مأرب مشتعلة منذ بداية الحرب وهي إحدى أهم القواعد العسكرية للاحتلال، والمعارك في محيط مأرب لها أكثر من عام وهذا بشهادة محافظ مارب المعين من قبل الطرف الآخر.

وتابع عبد السلام أن الطرف الآخر رفض النقاط التسع التي طرحناها بشأن مارب وسلمناها لكل الجهات المعنية لديهم، وإذا استجابوا للنقاط التسع التي طرحناها والتي تجنب مأرب واليمن العديد من المشاكل فنحن لا مشكلة لدينا

وأضاف محمد عبد السلام، نحن في موقف المدافع، وعندما ضاق الخناق على قيادة التحالف والمرتزقة ارتفع الصوت الدولي، ولم نسمع الصوت الدولي تجاه المعاناة التي يعانيها كل اليمن، كما نحن في موقف الدفاع ومستمرون في المواجهة طالما استمر العدوان ومواجهة القوات الأجنبية في كل مكان على أرض اليمن.

وتابع حديثه، أنا لسنا معصومين عن الخطأ، لكن عندما يأتي الطرف الآخر للحديث عن هذه الأخطاء عليه أن يتحدث عن المشكلة الكبيرة التي يعانيها الشعب اليمني من استمرار الحرب والحصار، والمزاج العام في اليمن ولدى الشعب اليمني رافض للعدوان والحصار والاعتداء الخارجي على اليمن.

كما أضاف أن السعودية تشتري طائرات تركية منذ بداية العدوان ولا جديد في الأمر، وتشتري الأسلحة من دول العالم ولم تتمكن من تحقيق أي تقدم، ومهما كانت أسلحة السعودية فلا جديد، الطائرات التركية والصينية والأمريكية وغيرها تسقطها الدفاعات الجوية اليمنية.