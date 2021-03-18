المشهد اليمني الأول

قتل خمسة من عناصر ما تسمى بالأحزمة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في محافظة أبين، اليوم الخميس.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين شنوا هجوما وصفته المصادر بالعنيف على قوات في مديرية أحور ما أدى إلى مصرع خمسة من أفراد الأحزمة وإصابة مسلحين آخرين بنقطة تفتيش في الجزء الخاضع لمرتزقة الانتقـالي من المديرية.

ويحاول مرتزقة مايسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا السيطرة على محافظات جنوبية قبيل الاجتماعات القادمة التي دعت إليها السعودية بقصد الاتفاق على ما تبقى من بنود اتفاق الرياض.