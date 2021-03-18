المشهد اليمني الأول

استهدف انفجار في مدينة عدن موكب وزير الخدمة المدنية في حكومة المرتزقة، في محاولة إغتيال جديدة ترسخ شبح الفوضى في المحافظات الجنوبية المحتلة.

وأفادت مصادر إعلامية، عن نجاة وزير الخدمة المدنية المحسوب على مرتزقة المجلس الانتقالي المدعوم إمارتياً من محاولة إغتيال بعد انفجار استهدف موكبه شرقي مدينة عدن.

وأعلن مصدر أمني في محافظة عدن أن التفجير كان مخططاً بعبوتين ناسفتين، غير أن إحداهن لم تنفجر وتم تفكيكها لاحقاً، مشيراً إلى أن العملية لم تسفر عن أي ضحايا.

ياتي ذلك بعد أيامٍ على احتشاد مئات المتظاهرين من المدنيين والعسكريين في عدن المحتلة، في ساحة البنوك في كرتير، قبل التوجه إلى قصر المعاشيق مقر حكومة الفار هادي وطالبوا برحيلها.