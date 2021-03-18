جريمة جديدة.. تعذيب أسير حتى الموت في سجون المرتزقة بمأرب

المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر محلية في مأرب، عن تعذيب الشاب طارق النازح طارق سعد المحورن، الذي يبلغ من العمر 13سنة من ابناء المتون ـ الجوف وحيد اسرته ويتيم الاب.

وكان تم اعتقال الشاب بحي الروضه-مارب قبل33يوم وهو نازح من ابناء المتون ـ الجوف ووحيد اسرته ويتيم الاب.

وأكدت المصادر قضاء الشاب طارق ثلاثة ايام متواصله تحت التعذيب حتى فارق الحياه وتم اخفاء الامر، ولولا تدخل وساطات من شيوخ رغوان لمعرفة سبب القبض عليه والافراج عنه لما علم احدا بوفاته!!

وحتى الان ترفض السلطات الامنيه لتسليم جثته لاهله لدفنها.