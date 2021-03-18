المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية في مأرب اليوم، عن انتصارات كبيرة وواسعة للجيش واللجان الشعبية على جبهات شمال غرب وغرب مدينة مأرب.

وأكدت المصادر عن سيطرة الجيش واللجان الشعبية على مواقع عديدة شمال غرب وغرب مدينة مأرب كجبهة المشجح شرق هيلان وصرواح، والتي كانت بقبضة مرتزقة العدوان.

كما أكدت المصادر، عن تقدم كبير لقوات الجيش واللجان الشعبية وسيطرتها على مواقع متعددة في المشجح شرقي جبل هيلان، وأوضحت أن الإلتحامات اليوم بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان واقعة بجبهتي العطيف شمالا والبراء جنوبا بمحافظة مأرب.