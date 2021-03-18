المشهد اليمني الأول

تعتزم السلطة المحلية في محافظة ذمار رفع تمثال الملك الحميري ذمار علي في شوارع ذمار تخليدا لذكرى صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان.

تعتزم السلطة المحلية في محافظة ذمار رفع تمثال الملك الحميري ذمار علي في شوارع ذمار تخليدا لذكرى صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان. وفتحت السلطة المحلية في المحافظة باب المنافسة لابتكار افضل تصميم لتحقيق ذلك.

وقال محمد ناصر البخيتي محافظ المحافظة في هذا الشأن : سنقيم في ذمار نصب تذكاري للملك اليمني ذمار علي وهو يرفع القرآن بيده ويدوس على قرارات مجلس الامن بقدمه.

واشار في تغريدة له على تويتر ان هذا العمل ياتي ‏تخليدا لذكرى صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان العالمي الغاشم. ولفت الى انه سيتم اختيار أفضل تصميم يتم تقديمه للسلطة المحلية في مدينة ذمار.

وذمار علي يهبر الثاني هو أحد ملوك مملكة حمير اليمنية وحكم اليمن في القرن الرابع بعد الميلاد ووفق روايات تاريخية فقد كان ملك الدولة السبئية الموحدة سبا وذو ريدان ويمنات وحضرموت ومؤسس ما يعرف في التاريخ بحكم التبابعة وكنيته التبع الاقرن وذو القرنين.