المشهد اليمني الأول

كشف عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي عن سبب عدم قصف الإمارات كالسعودية, وقال الحوثي في تغريدة على موقع “تويتر”: لماذا لا يتم قصف الإمارات كالسعودية؟ وأجاب “بطريقة ما وصلت رسالة من القائد السيد عبدالملك الحوثي إلى الإمارات نصحهم فيها بالتوقف, وقد أعلنت الإمارات انسحابها رسميا وتوقف الاستهداف لها ”

وأضاف محمد الحوثي:” إذا أعلنت السعودية انسحابها كما فعلت الإمارات من اليمن فسيتوقف قصفها, هذه هي الحكاية لا أكثر فيما أعتقد” .