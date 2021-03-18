المشهد اليمني الأول
كشف عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي عن سبب عدم قصف الإمارات كالسعودية, وقال الحوثي في تغريدة على موقع “تويتر”: لماذا لا يتم قصف الإمارات كالسعودية؟ وأجاب “بطريقة ما وصلت رسالة من القائد السيد عبدالملك الحوثي إلى الإمارات نصحهم فيها بالتوقف, وقد أعلنت الإمارات انسحابها رسميا وتوقف الاستهداف لها ”
وأضاف محمد الحوثي:” إذا أعلنت السعودية انسحابها كما فعلت الإمارات من اليمن فسيتوقف قصفها, هذه هي الحكاية لا أكثر فيما أعتقد” .
لماذالا يتم قصف الامارات كالسعودية؟
بطريقةماوصلت رسالة من القائد السيد عبدالملك الحوثي إلى الإمارات نصحهم فيها بالتوقف
وقد أعلنت الامارات انسحابها رسميا
وتوقف الاستهداف لها
وإذا أعلنت السعودية انسحابها كما فعلت الامارات من اليمن فسيتوقف قصفها
هذه هي الحكاية لا أكثر فيما أعتقد.
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 17, 2021