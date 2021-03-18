المشهد اليمني الأول

تؤكد المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأسبق علي عفاش ومدير وكالة سي آي ايه الامريكية جورج تينت أن لدى الاستخبارات الامريكية في صنعاء عناصر يعملون بكل حرية وهذا ما يمكن استنتاجه من المكالمة الثانية بين عفاش وتينت فالأخير قال أنه سيرسل من رجاله الى الامن السياسي لاستلام القيادي في القاعدة ورفض ان يعطي صالح حتى أسماء من سيأتي لاستلامه.

المكالمة

صالح :-الوه جورج تنت كيف حالك ؟

جورج تنت:-كيف حالك

صالح:-اهتميت بالموضوع واتصلت فوراً بالقمش والراجل موجود عنده و يعني ما بش عنده مشكلة با يفرج عنة بكرة ولا بعد بكرة مش مشكلة ،، هو قال من خلال التحقيقات معه جاب معلومات خاطئة للجانب الأمريكي!! لكن مش مشكلة سيسلمه غدا” ولا بعد غد خلي من يروح يستلمه.

جورج تنت:-شكرا” فخامة الرئيس انا اقدر ذلك لو سمحتم هل ممكن ان توجهوه بان يطلق صراح الرجل غدا” لو سمحت

عفاش :-ما بش مشكلة

جورج تنت:-اذا سأخبر رفاقي هناك في اليمن يستلموه غدا”

صالح :-يذهبوا لا عند غالب الساعة 11,30صباحا” يستلموه ويرحّل من الوطن

جورج تنت:-هذا جيد بالنسبه لي. ونحن بالتأكيد سنخرجه من البلاد

عفاش:-اكيه،، قلة لاتهم أي مسالة احنا بان نكون متعاونين معكم في كل الظروف ونامل ان يكون التعاون ايضا متبادل

تينت:-بالتأكيد متبادل وانا اقدر تقديرا” عاليا” ما فعلتموه اليوم لي.

صالح:-انت صديق وانت لي علاقة بك جيدة وان شاء الله نتعاون في المستقبل وعندما نجي الى واشنطن سيتم بحث اشياء مهمة جدا” تهمكم وتهمنا بتفاصيلها ان شاء الله عندما ناتي الى واشنطن ربما تكون في أكتوبر او نوفمبر حسب ما ابلغونا من إدارة البيت الأبيض.

جورج تينت:-سأكون سعيد فخامة الرئيس ان اجتمع بك في أي وقت تاتي الى الولايات المتحدة ونتبادل الأفكار والمعلومات وكان اجتمعنا الأخير كان مفيدا وجيدا وسأكون سعيد بان اكرر ذلك.

صالح:-شكرا” تحياتي

جورج تينت:-سأخبر اصحابي ان يا خذو الرجل 11,30 وسنرحله فوراً من اليمن

عفاش:-من الذي با يستلمه واحد او ثنين اذي با يروحوا الى عند غالب؟

جورج تينت:-بالتأكيد لن يزيد عن اثنين ليست لدي التفاصيل لكن سيكون واحد او ثنين

صالح:- بس اسماءهم كيف نفهم؟ قد نسلمهم الى جانب اخر،، لازم يقدموا اسماءهم. كيف نعرف اسماهم ان هولا مندوبيك؟

جورج تينت:-قال سيخليهم يتصلوا بي انا ويعطوني التفاصيل (يقصد سيتصلوا بمترجم صالح محمد صدام)

صالح :-اوكيه باي

جورج تنت:- رقمك هو …………… اليس كذلك ؟ (يحدث المترجم)

المترجم:- نعم كذلك.

صالح:-شكرا” باي مع السلامة

جورج تنت:-شكرا” باي

صالح :-مع السلامة