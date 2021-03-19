المشهد اليمني الأول
أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن عملية عسكرية واسعة بالعاصمة السعودية الرياض بسلاح الجو المسير.
وقال العميد سريع: تم تنفيذ عملية السادس من شعبان والتي استهدفت شركة أرامكو في الرياض بـ 6 طائرات مسيرة أصابت أهدافها بدقة عالية.
وأضاف العميد سريع: تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة أن عملياتها مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار.
كما جددت القوات المسلحة اليمنية دعوتها لكافة الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا.