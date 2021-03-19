المشهد اليمني الأول

أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن تنفيذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرتين نوع قاصف 2K.

وقال العميد سريع: ‏ردا على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا، نفذ سلاح الجو المسير مساء اليوم عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرتين نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة.

وكان أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن تنفيذ عملية السادس من شعبان والتي استهدفت شركة أرامكو في الرياض بـ 6 طائرات مسيرة أصابت أهدافها بدقة عالية. وأضاف العميد سريع: تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة أن عملياتها مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار.

كما جددت القوات المسلحة اليمنية دعوتها لكافة الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا.