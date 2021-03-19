المشهد اليمني الأول

لقي عدد من الجنود والمواطنين مصرعهم بهجوم نفذه مسلحون ينتمون لتنظيم القاعدة على إحدى النقاط الأمنية شرق مديرية أحور بمحافظة أبين المحتلة. وأفادت مصادر أمنية بأن عدداً من مسلحي القاعدة هاجموا -أمس الخميس- نقطة أمنية للحزام الأمني التابع لمليشيات الانتقالي في منطقة المجامع القريبة من مدينة أحور.

وأوضحت المصادر أن المهاجمين استخدموا الأسلحة الرشاشة وقذائف الآر بي جي، ما أدى إلى سقوط أكثر من 14 قتيلاً بينهم مدنيون إضافة إلى إصابة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى المديرية. وأشارت المصادر إلى أن عدد قتلى مليشيات الحزام الأمني بلغ 8 أفراد، ستة منهم قتلوا أثناء الهجوم و2 تمت تصفيتهما ذبحاً من قبل المهاجمين.

وشهدت مديريات أبين -خلال الأيام القليلة الماضية- حوادث اغتيالات مُتعددة استهدفت عدداً من عناصر الحزام الأمني، كان آخرها اغتيال جندي في مليشيات الحزام الأمني عثر على جثته مرمية بين قرية صرة المشايخ والجزع شرقي مديرية مودية.

ونوهت المصادر بأن تنفيذ مسلحي القاعدة مثل هذه العمليات يأتي بسبب الانفلات الأمني والتوتر بين مسلحي الإصلاح وقوات الانتقالي في المحافظات المحتلة خصوصاً بعد أعمال الفوضى والشغب التي شهدتها مدن عدن وأبين ولحج مؤخراً.