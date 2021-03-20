المشهد اليمني الأول

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عن الكشف عن تفاصيل عمليات الصمود (الردع الإستراتيجي) في وجه تحالف العدوان خلال 6 الأعوام الماضية بمؤتمر صحفي الذي سيتم بثه عصر غدا الأحد.

المؤتمر الصحفي سيتم الكشف فيه حصاد ست سنوات من الصمود في وجه العدوان، وتفاصيل عمليات قوة الردع الاستراتيجي للقوة الصاروخية والسلاح المسير والقوة البحرية وغيرها، مع رسائل مهمة للداخل والخارج.

وتشمل الردع الإستراتيجي، عمليات توازن الردع الإستراتيجية بالعمق السعودي، منذ بداية التصعيد العسكري للقوات اليمنية على العمق السعودي، باستهداف المواقع العسكرية والأهداف الحيوية، والتي كان أخرها عملية الردع السادسة،