المشهد اليمني الأول

نشر موقع متخصص بمجال الجيولوكيشن وأخبار الشرق الاوسط صورا من شركة MAXER للأقمار الإصطناعية.

وأظهرت الصور الأضرار التي طالت مصافي شركة أرامكو بالعاصمة السعودية الرياض عقب عملية السادس من شعبان الردعية بالطائرات المسيرة نفذته القوات المسلحة اليمنية البارحة.

عملية السادس من شعبان

وكان سلاح الجو اليمني نفذ، أمس الجمعة، عملية “السادس من شعبان” التي استهدفت شركة أرامكو النفطية في الرياض بـ 6 طائرات مسيرة، واعترفت السعودية بالهجوم وقالت انه تسبب في نشوب حريق.

وتأتي العملية اليمنية الردعية ردا على تمادي العدوان في حصار الشعب اليمني وارتكابه المجازر بحقه.

تطور نوعي

تؤكد الصور المعروضة والأنباء المعترف بها من النظام السعودي عبر وزارة الطاقة السعودية تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لهجوم بطائرات مسيّرة، أسفر عن حريق، تطور أسلحة الردع اليمنية لتصل لأهدافها بدقة عالية.

مسار تصاعدي تقني وعملياتي أثبت كفائته في الميدان، ووضع أفضل وأثمن تقنيات الدفاع الجوية الأمريكية وغير الأمريكية في حرج متصاعد، مع اشتداد زخم العمليات اليمنية يوماً بعد يوم.